Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Weinsberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte bereits am Donnerstag mit einem Fahrzeug ein Auto in Weinsberg und fuhr davon. Zwischen 13 Uhr und 17 Uhr touchierte das unbekannte Gefährt den am Fahrbahnrand der Sulmstraße geparkten VW Sharan. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Zusammenprall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Brackenheim: Von Unbekannten angegriffen - Zeugen gesucht

In der Silvesternacht wurde ein Fußgänger in Brackenheim von einer Personengruppe angegriffen und verletzt. Gegen 0.55 Uhr war der 28-Jährige zu Fuß im Bereich der Straße "Im Wiesental" unterwegs. Als er die Fußgängerunterführung passierte, begegnete er drei Personen einer größeren Gruppe. Unter einem Vorwand griffen diese ihn an und verletzten ihn so stark, dass er ins Krankenhaus zur Behandlung gebracht werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Lauffen am Neckar: Betrunken mit einem Fahrzeug unterwegs

Am vergangenen Wochenende waren zwei betrunkene Männer mit ihren Fahrzeugen in Lauffen unterwegs. Ein 58-Jähriger befuhr am Freitagabend gegen 18.30 Uhr mit seinem VW Arteon die Gardmannstraße. Hierbei fiel er einem Zeugen auf, da der Mann in Schlangenlinien unterwegs war. Die alarmierten Polizeibeamten kontrollierten den Betrunkenen und seinen Wagen. Ein Alkoholtest zeigte während der Überprüfung knapp 1,7 Promille an.

Mehr als 1,7 Promille hatte hingegen ein 26-Jähriger, der mit seinem Fahrrad in der Nacht auf Montag in Lauffen unterwegs war. Der Mann ist Polizeibeamten gegen 23.15 Uhr in der Stuttgarter Straße aufgefallen, da er ohne Licht und mit seinem Mobiltelefon in der Hand beobachtet wurde.

Beide Männer mussten in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Beide erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Leingarten: Betrunken Unfall verursacht

Rund 35.000 Euro Sachschaden verursachte ein betrunkener Autofahrer in der Nacht auf Freitag auf der Bundesstraße 293 bei Leingarten. Gegen 23.45 Uhr fuhr der 68-Jährige mit seinem Skoda Superb von der Kirchhauser Straße auf die Bundesstraße 293 auf. Vermutlich beschleunigte der Fahrer sein Gefährt zu stark und verlor dadurch in Verbindung mit knapp einem Promille Alkohol im Blut die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen schleuderte erst über den Grünstreifen, prallte mit einer Warnbarke zusammen und kollidierte schlussendlich mit der Leitplanke. Durch den Unfall wurde der Skoda-Fahrer nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Der Skoda wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Aufgrund der Alkoholisierung wurde dem 68-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der Mann musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben.

Heilbronn: Fahrzeuge aufgebrochen und leergeräumt - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Sonntag mehrere Fahrzeuge in Heilbronn auf und entwendeten diverse Gegenstände. Zwischen 22 Uhr und 10.45 Uhr begaben sich die Täter in die Bismarckstraße und die Mönchseestraße. Dort schlugen sie an fünf Autos eine Fensterscheibe ein, durchsuchten das Innere des Wagens und nahmen verschiedene Gegenstände mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine Verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich mit Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei sucht nach einem Einbruch am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus in Heilbronn nach Zeugen der Tat. Die Täter drangen zwischen Freitagabend, gegen 18.45 Uhr, und Samstag, gegen 1 Uhr, gewaltsam in das Haus in der Straße "Im Wannental" ein. Im Inneren durchwühlten sie das Inventar, entwendeten diverse Wertgegenstände und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch in das Wohnhaus machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten sich an die Kriminalpolizei Heilbronn zu wenden. Diese ist unter der Telefonnummer 07131 104 4444 rund um die Uhr erreichbar.

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Einbrecher verschafften sich am Freitagabend unbemerkt Zutritt zu einem Wohngebäude in Heilbronn. Zwischen 17.30 Uhr und 21 Uhr stiegen die Unbekannten in das Haus in der Erlenbacher Straße ein. Im Inneren des Wohnhauses durchwühlten sie das Inventar und entwendeten diverse Gegenstände. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs und Personen die Angaben dazu machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Unter dem Einfluss von Drogen Auto gefahren

Ein 26-Jähriger steht seit der Nacht auf Montag unter dem Verdacht berauscht mit seinem Auto in Heilbronn unterwegs gewesen zu sein. Gegen 22.45 Uhr befuhr der Mann mit seinem Ford die Panoramastraße und wurde von Polizeibeamten angehalten. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 26-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Test bestätigte den Verdacht und verlief positiv auf Kokain. Anschließend ging es für den Mann in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Sofern im Blut ebenfalls Drogen nachgewiesen werden können, muss der 26-Jährige mit Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis und einem Bußgeld rechnen.

Heilbronn-Böckingen: E-Bikes gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten in der Nacht auf Freitag unbemerkt zwei E-Bikes aus einer Garage in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 15 Uhr und 11 Uhr öffneten die Diebe gewaltsam die Garage in der Kanalstraße und nahmen anschließend zwei hochwertige E-Bikes heraus. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Eppingen-Richen: Versuchter Einbruch - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Einbrecher versuchten am Sonntag gewaltsam in ein Wohnhaus in Eppingen-Richen einzudringen. Zwischen 12.15 Uhr und 18.30 Uhr begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Straße "Am Zimmerplatz" und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht diese zu öffnen, woraufhin sie unerkannt flohen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs und Personen die Angaben dazu machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell