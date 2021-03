Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP)(HDH)(UL) Region - Nicht um die Schäden gekümmert

Mehrere Fahrerinnen und Fahrer flüchteten am Donnerstag nach Unfällen in der Region.



(GP) Rund 3.000 Euro Schaden hinterließ in Geislingen ein Unbekannter an einem Porsche. Mit dem war eine Frau zwischen 10.45 Uhr und 11.20 Uhr in der Bahnhofstraße beim Einkaufen. Auf einem oberen Parkdeck verursachte der Unbekannte eine Delle und Kratzer an dem Wagen. Die Schäden kommen möglicherweise auch von einem Einkaufswagen. Die Polizei (Tel. 07331/93270) hat die Ermittlungen aufgenommen.

(HDH) In Heidenheim parkte gegen 18.45 Uhr eine Frau in der Rosensteinstraße aus. Dabei stieß sie mit ihrem Audi gegen einen VW und fuhr danach einfach weiter. Eine Zeugin beobachtete den Unfall und rief die Polizei. Die ermittelte die mutmaßliche Verursacherin schnell. Der verursachte Schaden beträgt nach ersten Schätzungen der Polizei rund 3.000 Euro. Die 19-Jährige sieht jetzt einer Strafanzeige entgegen.

(UL) In Schelklingen war ein Autofahrer gegen 12.40 Uhr in der Bahnhofstraße unterwegs. Der Vorausfahrende war an einer roten Ampel über die Linie gefahren. Vermutlich deshalb setzte er zurück. Dabei fuhr er mit seinem Mini gegen den Renault des Wartenden. Danach stieg der Mini-Fahrer aus und schaute nach Schäden. Da er keine erkannte, sei er weitergefahren, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei ermittelte den Flüchtigen. Der muss jetzt mit einer Strafanzeige rechnen, weil tatsächlich ein Schaden von rund 1.000 Euro entstanden war.

Rund 5.000 Euro hinterließ ein Unbekannter an einem VW in Ulm. Mit dem war eine Frau in der Wörthstraße beim Einkaufen. Der Unfall muss zwischen 20.15 Uhr und 22 Uhr passiert sein. Die Polizei aus Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

