Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Hattenhofen - Auto verliert Anhänger

Am Freitag stieß ein Anhänger gegen ein geparktes Auto in Hattenhofen.

Ulm (ots)

Kurz vor 5.30 Uhr fuhr der 54-Jährige mit seinem VW in der Friedhofstraße. Dort löste sich sein Anhänger von seinem Auto und machte sich selbstständig. Der Anhänger prallte gegen einen geparkten Toyota. An dem entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Vermutlich lag eine Materialermüdung am Anhänger vor.

+++++++ 0525334

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell