Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Alkoholisiert gegen Auto gefahren

Am Nachmittag des Neujahrstages setzte sich ein junger Mann in Osterburken alkoholisiert hinters Steuer und verursachte einen Unfall. Der 19-Jährige wollte gegen 15.30 Uhr mit seinem PKW aus einer Hofeinfahrt in die Wilhelm-Pfoh-Straße einbiegen. Dabei fuhr er auf einen, am gegenüberliegenden Straßenrand geparkten, VW auf, wobei Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro entstand. Bei der Verkehrsunfallaufnahme kurze Zeit später stellten die Polizeibeamten vor Ort Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen fest. Ein dann von diesem durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Promillewert von über 1,3 Promille. Der junge Mann musste die Beamten daraufhin zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Buchen: Drei PKW beschädigt

Ein bislang Unbekannter beschädigte zwischen Freitag, 18 Uhr, und Samstag, 11 Uhr, zwei in der Buchener Wilhelmstraße geparkte PKW sowie einen auf einem Parkplatz im Dr.-Fritz-Schmitt-Ring abgestellten Wagen. Wahrscheinlich trat oder schlug der Täter im genannten Zeitraum gegen die Außenspiegel der Autos und verursachte somit Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung setzen.

Buchen, Schefflenz: Von Fahrbahn abgekommen

Mit dem Schrecken und Sachschaden kamen zwei junge Männer am Freitagvormittag und Samstagabend bei Unfällen in Buchen und Schefflenz davon.

Ein 20-Jähriger bog kurz nach 11 Uhr mit seinem BMW aus Richtung "Schlattereck" kommend, nach links in die Eberstadter Straße ein. Daraufhin geriet sein PKW nach rechts von der Fahrbahn ab und kolliderte frontal mit einem Baum am Fahrbahnrand. Der 20 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Am nach dem Unfall nicht mehr fahrbereiten Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Einen Tag später kam der PKW eines Gleichaltrigen ebenfalls von der Straße ab. Der junge Mann war am Samstag gegen 19 Uhr mit seinem BMW auf der Landesstraße von Unterschefflenz in Richtung Roigheim unterwegs. Auf dieser Strecke kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Am PKW entstand 8.000 Euro Sachschaden, dessen junger Fahrer wurde nicht verletzt.

Schefflenz: Schwere Verletzungen nach Unfall

Schwer verletzt wurde eine Frau in der Silvesternacht bei einem Verkehrsunfall bei Schefflenz. Die 46-Jährige war gegen 00.45 Uhr mit ihrem Jeep von Oberschefflenz in Richtung Adelsheim unterwegs, als dieser nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW kollidierte daraufhin mit einem Baum und überschlug sich mehrfach bis er auf der Fahrerseite zum Liegen kam. Die Frau wurde während des Unfalls aus dem Auto geschleudert und verletzte sich dabei schwer. Die 46-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden ist noch unbekannt.

Haßmersheim: Mit Reizgaswaffe ins Gesicht geschossen

Zwei Männer erlitten am frühen Samstagmorgen in Haßmersheim leichte Verletzungen bei einer Auseinandersetzung. Mehrere Männer gerieten gegen 3.45 Uhr in der Marktstraße in Streit, wobei einer der Beteiligten einen Reizgasrevolver zog und einem 27-Jährigen aus zirka einem Meter Entfernung ins Gesicht schoss. Ein 26 Jahre alter Freund des Geschädigten hielt den 17-jährigen Schützen daraufhin fest und riss ihn zu Boden. Dabei verlor dieser seine Waffe und floh. Bei der Anfahrt der Polizeibeamten konnten am Tatort mehrere Personen festgestellt werden, die beim Erkennen des Streifenwagens plötzlich wegrannten. Die Beamten konnten die Flüchtigen jedoch kurz darauf in einem Hinterhof antreffen. Auf Nachfrage, erklärten die Männer, dass sie zuvor von zwei Jugendlichen angegriffen wurden. Die beiden 27 und 26 Jahre alten Männer wurden bei dem Vorfall leicht verletzt.

Aglasterhausen: Neun Ortsschilder gestohlen

Wieder hatten es Unbekannte im Neckar-Odenwald-Kreis auf Ortsschilder abgesehen. Zwischen Montag, 29. Dezember 2021, 16 Uhr, und letzten Donnerstag, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte insgesamt neun der gelben Schilder. Es fehlen momentan drei Aglasterhausener Ortschilder, zwei Schilder der Gemeinde Schwarzach, drei Ortsschilder von Neunkrichen sowie ein Schild des Dorfs Kälbertshausen. Der Gesamtschaden wird auf zirka 1.800 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib der Ortsschilder geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 in Verbindung zu setzten.

