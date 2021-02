Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Faßberg - Unfall auf schneeglatter Fahrbahn fordert zwei Leichtverletze

Celle (ots)

Auf schneeglatter Fahrbahn ereignete sich gestern Abend (Montag, 09.02.2021, 17.00 Uhr) ein Verkehrsunfall auf der L 240 zwischen Poitzen und Kreutzen, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 41 Jahre alte Faßbergerin war mit ihrem PKW Nissan aus Munster kommend in Richtung Poitzen unterwegs, als sie in einer Rechtskurve ins Schleudern kam und in den Gegenverkehr geriet. Hier prallte sie mit einem entgegenkommenden Citroen zusammen, in dem sich der 61 Jahre alter Fahrer und eine 47 Jahre alte Beifahrerin befanden. Nach dem Zusammenprall wurde der Nissan zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit einem hinter ihr fahrenden PKW Opel. Die Beifahrerin des Citroen und die Fahrerin des Nissan erlitten glücklicherweise nur leichte Verletzungen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

