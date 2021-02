Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener leistet Widerstand bei Ingewahrsamnahme

Celle (ots)

Die Polizei wurde am Freitagnachmittag zu einem Einkaufszentrum in die Telefunkenstraße entsandt, da dort eine betrunkene männliche Person Kunden anpöble. Die Beamten trafen den 34 Jahre alten Mann hinter einem Windfang liegend an. Weil er offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss stand und keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er zu seinem eigenen Schutz vor den geringen Außentemperaturen in Gewahrsam genommen. Gegenüber den Ordnungshütern verhielt sich der Mann derart aggressiv, dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Bei den weiteren Maßnahmen zur Feststellung seiner Identität leistete er massiven körperlichen Widerstand und beschädigte Inventar. Einer der Polizisten wurde dabei leicht verletzt. Die Nacht verbrachte der wohnungslose Mann nach einer Blutentnahme in einer Gewahrsamszelle. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

