Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Rucksack aus Fahrradkorb gestohlen/ Zeuge gibt Bundespolizei entscheidenden Hinweis

Münster (ots)

Am Donnerstagmittag (02. September) hat ein Mann an der Bremer Straße/Ecke Wolbecker Straße einer 54-jährigen Radfahrerin unbemerkt ihren Rucksack aus dem Fahrradkorb entwendet.

Ein Zeuge meldete den Vorfall auf der Wache der Bundespolizei und gab eine detaillierte Täterbeschreibung ab. Der Täter halte sich am Bremer Platz auf. Ausgestattet mit der Täterbeschreibung trafen die Einsatzkräfte den tatverdächtigen Algerier im Bremer Park an. In seiner Nähe stand der entwendete Rucksack. Darauf angesprochen konnte der 26-Jährige keine schlüssige Erklärung geben.

Zur weiteren Bearbeitung wurde der Tatverdächtige der Wache der Bundespolizei am Bahnhof Münster zugeführt. Hierbei leistete der in Emsbüren lebende Mann erheblichen Widerstand und wurde gefesselt.

Bei der anschließenden Durchsuchung auf der Wache wurde die entwendete EC-Karte der Geschädigten in der Unterhose gefunden. Das Bargeld aus dem Diebstahl wurde in der Hosentasche des Mannes festgestellt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte aus der Wache der Bundespolizei entlassen. Die Geschädigte des Diebstahls wurde ermittelt und nahm ihr Eigentum wieder in Empfang.

