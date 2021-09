Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Vereidigung am Flughafen Köln/Bonn

Bundespolizeiinspektion heißt neue Kollegin und Kollegen willkommen

Flughafen Köln/Bonn

Die Bundespolizeiinspektion Flughafen Köln/Bonn begrüßt fünf neue Kollegen und eine Kollegin in ihren Reihen! Die Laufbahnabsolventen des mittleren und gehobenen Dienstes - drei Polizeikommissare, zwei Polizeimeister und eine Polizeimeisterin- wurden durch Inspektionsleiterin Silke Bußkamp in ihrer neuen dienstlichen Heimat herzlich willkommen geheißen.

Am Mittwoch (1. September 2021) folgte die feierliche Vereidung der Kollegin und der Kollegen. In ihrer Ansprache ermutigte sie Polizeidirektorin Bußkamp, nicht nur das in Ausbildung, Studium und verschiedenen Praktika erlangte Wissen, sondern auch den Erfahrungsschatz der anderen Kollegen zu nutzen. Die Bewältigung der Schwerpunktaufgaben der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn - Luftsicherheit und Grenzpolizei- verlangten nach Teamarbeit. Auf diese Weise könnten alle voneinander lernen und profitieren.

Im Anschluss an die Vereidigung wurden die sechs Absolventen ihren zukünftigen Dienstgruppen zugeteilt. Noch bis zum 7. Oktober werden sie im Rahmen von Einweisungen und Unterrichten auf die Besonderheiten der Flughafendienststelle vorbereitet, bevor sie ihren Dienst als Kontroll- und Streifenbeamte aufnehmen.

