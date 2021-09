Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: "Nehmen Sie den Gürtel runter!" - Bundespolizei mit dringendem Appell im Bonner Hauptbahnhof

Bonn (ots)

Gestern (01. September) beschädigte ein Mann ohne Fahrkarte im RE5 ein Kontrollgerät der Deutschen Bahn AG. Am Bonner Hauptbahnhof eskalierte die Situation und der Mann schlug, glücklicherweise ohne Treffer, mit seinem Gürtel in Richtung der Zugbegleiter. Hinzugezogene Bundespolizisten kontrollierten den aggressiven Täter und fertigten Strafanzeige.

Am 01.09.2021 gegen 12 Uhr traf eine alarmierte Streife der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof auf drei Personen, von denen einer seinen Gürtel in der Hand hielt und bedrohlich in die Richtung der beiden Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG schlug. Die Beamten ermittelten, dass der 38-jährige Reisende zuvor in der RE5 (Düsseldorf - Bonn Hbf.) ohne Fahrkarte angetroffen wurde. Bei der Fertigung der Fahrpreisnacherhebung beschädigte der aggressive Mann aus Belgien das Gerät zum Ausstellen der Fahrpreisnacherhebung, so dass die Bundespolizei zur Klärung des Sachverhalts einschritt. Nach Aufforderung, den Gürtel wegzulegen, kontrollierten die Einsatzkräfte den Mann, die unverletzten Zugbegleiter konnten ihre Fahrt fortsetzen. Auf der Wache der Bundespolizei stellten die Beamten die Identität des Belgiers fest, fertigten eine Strafanzeige wegen "Bedrohung", "Sachbeschädigung", "Gefährlicher Körperverletzung" sowie "Erschleichens von Leistungen" und entließen den Mann mit einem Platzverweis für den Hauptbahnhof.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell