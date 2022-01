Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Reifen zerstochen - Zeugen gesucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachten Unbekannte an einem in Külsheim geparkten Pkw. Am Montag zwischen 14 Uhr und 14.15 Uhr begaben sich die Täter zu dem auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Prinz-Eugen-Straße geparkten Pkw und machten sich an dem Wagen zu schaffen. Hierbei zerstachen sie vermutlich mit einem Messer den vorderen rechten Reifen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich beim Polizeiposten Külsheim, Telefon 09342 91980, zu melden.

Bad Mergentheim: Versuchter Wohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Einbrecher versuchten am vergangenen Wochenende gewaltsam in ein Wohnhaus in Bad Mergentheim einzudringen. Zwischen Freitag und Montag begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in der Theodor-Heuss-Straße und versuchten die Haustür aufzuhebeln. Den Tätern gelang es nicht diese zu öffnen, woraufhin sie unerkannt flohen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs und Personen die Angaben dazu machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

