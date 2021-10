Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Nach Auffahrunfall 7 Verletzte auf der L 35 in Neddemin (LK MSE)

Friedland i. M. (ots)

Am 09.10.2021 gegen 16.10 Uhr ereignete sich auf der L 35 in der Ortschaft Neddemin ein Unfall, bei dem 7 Personen leicht verletzt wurden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beabsichtigte ein 39-Jähriger Mann mit seinem Pkw Peugeot in der Ortschaft nach rechts Richtung Hohenmin abzubiegen. Die dahinter fahrende 39-jährige Fahrerin im Opel erkannte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf. In dem Peugeot befanden sich zwei weitere Mitfahrer im Alter von 35 und 68 Jahren. Bei den Insassen handelt es sich dort um syrische Staatsbürger. Im Opel befanden sich neben der Fahrzeugführerin noch Kinder im Alter von 6 und 14 Jahren und 4 Wochen. Bei allen Insassen handelt es sich hier um deutsche Staatsbürger. Alle beteiligten Personen wurden leichtverletzt und wurden zur weiteren Behandlung in die Krankenhäuser nach Neubrandenburg und Greifswald verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Vor Ort im Einsatz waren neben mehreren Rettungsfahrzeugen auch der Rettungshubschrauber. Durch die Freiwilligen Feuerwehren Neverin und Brunn, welche mit insgesamt 17 Kameraden vor Ort waren, wurde die Fahrbahn im Anschluss gereinigt. Die Fahrbahn musste für die Dauer der Unfallaufnahme ca.45 Minuten voll gesperrt werden.

