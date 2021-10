Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in den Demokratiebahnhof 17389 Anklam

Anklam (ots)

Am 09.10.2021 gegen 11:30 Uhr meldete ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass in den Demokratiebahnhof in der Bahnhofstraße in 17389 Anklam eingebrochen wurde. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Anklam bestätigte sich der Sachverhalt. In der Nacht vom 08.10.2021 zum 09.10.2021 drangen unbekannte Täter gewaltsam in den Demokratiebahnhof ein und durchsuchten dort alles. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann nicht gesagt werden, ob etwas entwendet wurde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300,-EUR.

Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch im Polizeihauptrevier Anklam unter der Telefonnummer 03971-2512224, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell