Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer stürzt volltrunken mit seinem Fahrrad

Anklam (ots)

Am 09.10.2021 gegen 14:00 Uhr meldet ein Zeuge über Notruf der Polizei, dass er Beobachtet hat, wie ein Mann in der Leipziger Allee in 17389 Anklam mit seinem Fahrrad ohne Fremdeinwirkung gestürzt ist. Die Person machte einen stark alkoholisierten Eindruck. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevieres Anklam zum Einsatz gebracht. Diese konnten den 58-jährigen deutschen Fahrradfahrer am Einsatzort feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Dabei stellten sie Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Gegen den Radfahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell