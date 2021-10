Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW fährt gegen Tanksäule

Friedland (ots)

Am 08.10.2021 gegen 11:20 Uhr kam es in der Neubrandenburger Straße in 17098 Friedland auf dem Gelände der SB-Tankstelle zu einem Verkehrsunfall. Der 45-jährige polnischer Fahrer eines LKW Mercedes parkte sein Fahrzeug auf dem Gelände des Lidl-Marktes. Dort holte er sich etwas zum Mittag. Anschließend stieg er wieder in seinen LKW und wollte rückwärts vom Parkplatz fahren. Dabei beachtete er nicht eine hinter ihm befindliche Tanksäule auf dem Gelände der SB-Tankstelle und fuhr gegen diese. Diese wurde hierbei erheblich beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000,-EUR.

Im Auftrag Jens Unmack Erster Polizeihauptkommissar Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell