Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall in der Ausfahrt der B 54 - vier Personen verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1396

Bei einem Verkehrsunfall in einer Ausfahrt der B 54 sind am Dienstagabend (21. Dezember) vier Personen leicht verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.35 Uhr in der Ausfahrt "Dortmund-Brünninghausen", in Fahrtrichtung Süden. Zu diesem Zeitpunkt verließ eine 23-jährige Dortmunderin mit ihrem Fiat die B 54. In der Kurve der Ausfahrt verlor sie vermutlich aufgrund von Glätte die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Dieses kollidierte mit dem eines 40-jährigen Dortmunders, der an der dortigen Ampel wartete. Sein VW wurde durch den Aufprall noch auf den Citroen eines 61-jährigen Dortmunders geschoben. Der Fiat hingegen prallte nach links ab und dort noch gegen die Schutzplanke.

Die vier Insassen - die Fahrerin sowie zwei Dortmunder (20 und 22) und eine Dortmunderin (20) - wurden leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in umliegende Krankenhäuser.

An der Anschlussstelle kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 7.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell