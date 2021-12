Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger stürzt nach Zusammenstoß mit Pkw - Autofahrer flüchtet

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1394

Am späten Freitagabend (17. Dezember) ist es in Dortmund-Mengede zu einem mutmaßlichen Zusammenstoß zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen. Ein 20-Jähriger stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer eines dunklen Kleinwagens flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Laut erster eigener Angaben schob der 20-Jährige aus Dortmund gegen 23.40 Uhr sein Fahrrad auf dem nördlichen Gehweg der Mengeder Schulstraße in Richtung Westen. Kurz vor einem Fußgängerüberweg wechselte er die Straßenseite. Dort erfasste ihn ein Auto in Höhe des Hinterreifens seines Rades, woraufhin er stürzte und sich leicht verletzte. Ein Rettungswagen versorgte den leicht verletzten Mann. Am Unfallort nahmen die Beamten deutlichen Atemalkoholgeruch wahr, den ein freiwilliger Vortest bestätigte.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Ford Focus mit Dortmunder Städtekennung gehandelt haben. Das Auto war mit zwei Männern besetzt, wovon der Fahrer kurze braune Haare gehabt habe. Der Autofahrer flüchtete in Richtung Ellinghauser Straße.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Mengede unter 0231/132-2721.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell