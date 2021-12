Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei fahndet mit Lichtbildern nach mutmaßlichem Dieb

Dortmund (ots)

Mit Lichtbildern fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Dieb eines hochwertigen E-Mountainbikes. Der Diebstahl ereignete sich am 18. Oktober in einem Fachgeschäft an der Harkortstraße in Dortmund.

Der Mann betrat den ersten Zeugenangaben zufolge gegen 13.05 Uhr das Geschäft und interessierte sich für das Zweirad. Mit einem Mitarbeiter vereinbarte er eine Probefahrt auf dem Gelände. Trotz eines als Pfand hinterlegten Ausweises kehrte er von dieser Probefahrt jedoch nicht zurück. Das Dokument erwies sich im Anschluss als gefälscht.

Die Polizei sucht nun mit Lichtbildern nach dem Mann, der als ca. 185 cm groß und schlank beschrieben wird. Kennen Sie den Unbekannten auf den Fotos und können Hinweise zu seiner Identität und/oder seinem Aufenthaltsort machen? Dann melden Sie sich bitte beim Kriminaldauerdienst unter Tel. 0231/132-7441.

