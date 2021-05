Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Tatverdächtigen Ladendieb vorläufig festgenommen

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 5.5.2021 kam es gegen 11.45 Uhr zu einem Diebstahl in einem Beelener Verbrauchermarkt am Lilienweg. Ein Tatverdächtiger konnte vorläufig festgenommen werden.

Der 37-Jährige hielt sich mit einem Begleiter in dem Geschäft auf. Ein Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl von Rasierklingen und sprach den tatverdächtigen Georgier an, als er ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte. Der Mann hielt den Tatverdächtigen fest und übergab ihn dem Marktleiter. Der mutmaßliche Mittäter konnte aus dem Ladenlokal fliehen und begab sich zu einem Auto, das auf dem angrenzenden Parkplatz stand. Der Ladendetektiv sowie ein Mitarbeiter des Verbrauchermarktes stellten sich dem Pkw in den Weg, um den Unbekannten an der Flucht zu hindern. Der Fahrer wich mit dem Auto nach rechts aus, während die Zeugen nach links auswichen. Dennoch fuhr der Flüchtige dem 53-jährigen Ladendetektiv über den Fuß und verletzte ihn leicht.

Der 37-Jährige verhielt sich gegenüber dem Marktleiter renitent und versuchte sich loszureißen. Als ihm das nicht gelang, holte er das Diebesgut aus seiner Jackentasche. Weiterhin versuchte er, die ihn festhaltenden Mitarbeiter zu attackieren.

Als sich Polizisten um den 37-Jährigen kümmerten, verhielt sich dieser weiterhin aggressiv und bedrohlich. Aufforderungen der Einsatzkräfte kam er nicht nach, so dass er gefesselt wurde. Die Fahndung und Ermittlungen nach dem flüchtigen Mittäter und dem Pkw, einem blauen Ford Fiesta aus Essen dauern an. Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt, weitere Maßnahmen gegen ihn werden vorbereitet.

