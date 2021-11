Polizei Köln

POL-K: 211107-1-K/LEV Unterschlagene A-Klasse nach Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfallflucht in Brand gesetzt

Köln (ots)

Am Sonntagmorgen (7. November) endete eine frische Partybekanntschaft aus Köln in einem großen Polizeieinsatz in Leverkusen-Hitdorf mit zwei Festnahmen.

Nachdem zwei alkoholisierte Männer (22, 21) die A-Klasse zweier Frauen (36, 49) unterschlagen und eine ihrer Handtaschen gestohlen hatten, waren sie nach Leverkusen gefahren. Auf der Elbestraße sollen sie eine Schranke durchbrochen und den Wagen am Stöckenbergsee in Brand gesetzt haben. Die Fahndung, bei der auch Diensthunde und ein Hubschrauber eingesetzt waren, endete unweit des angrenzenden Waldes mit der Festnahme der beiden Tatverdächtigen. Sie erwarten nun Strafverfahren wegen Unterschlagung, Diebstahls, Gefährdung des Straßenverkehrs und Brandstiftung.

Die erbeutete Handtasche stellten die Beamten samt Inhalt sicher. Den komplett ausgebrannten Mercedes ließen die Polizisten abschleppen. (as/de)

