Polizei Dortmund

POL-DO: Mann vor Kiosk ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1390

Ein Dortmunder ist gestern (20.12) von zwei noch unbekannten Männern vor einem Kiosk an der Schleswiger Straße ausgeraubt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eigenen Aussagen zufolge hatte sich der 51-Jährige um 23.50 Uhr vor einem Kiosk an der Schleswiger Straße (Nähe Missundestraße) aufgehalten, als ihn zwei Männer überraschten. Sie hielten den Dortmunder fest, schlugen ihm ins Gesicht und nahmen sich sein Bargeld aus der Winterjacke. Die Tatverdächtigen flohen in Richtung Missundestraße und von dort aus in Richtung Alsenstraße.

Einer der mutmaßlichen Täter ist circa 40 Jahre alt und circa 185 cm groß, er hat schwarze kurze Haare und trug zur Tatzeit einen schwarzen Trainingsanzug. Sein Komplize ist rund 35 Jahre alt, circa 170 cm groß, trug zur Tatzeit einen schwarzhaarigen Bart und hatte eine schwarze Weste mit Kapuze an.

Die Polizei sucht Zeugen - haben sie den Raub beobachten können oder haben zur Tatzeit in Tatortnähe Verdächtiges beobachten können? Bitte melden Sie sich beim Dortmunder Kriminaldauerdienst: 0231- 132- 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell