POL-DO: 60-Jähriger angegriffen - Polizei sucht nach Hinweisgebern

Dortmund (ots)

Ein 60-jähriger Dortmunder ist am Montagabend (20. Dezember) an der Straße Bauernkamp in Dortmund-Eving angegriffen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich der Dortmunder gegen 20.40 Uhr auf einem Abendspaziergang, als er plötzlich von mehreren Personen von hinten niedergeschlagen wurde. Nach der Attacke flüchteten die Personen in unbekannte Richtung.

Aufmerksame Nachbarn bemerkten den am Boden liegenden Verletzten und verständigten Polizei und Rettungsdienst. Zur weiteren Behandlung musste er anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Kriminalwache der Polizei Dortmund unter der Tel. 0231/ 132-7441.

