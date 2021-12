Polizei Dortmund

POL-DO: Pkw überschlägt sich mehrfach auf der A 44 - Autofahrer schwer verletzt

Dortmund (ots)

Bei einem Unfall auf der A 44 hat sich am Montagnachmittag (20. Dezember) ein Pkw mehrfach überschlagen. Der 41-jährige Fahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Mann aus Salzkotten um 13.55 Uhr zunächst auf dem linken Fahrstreifen der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Laut Zeugen wechselte der Pkw-Fahrer auf die rechte Spur, bevor er in Höhe des Parkplatzes Mühlhauser Tal wieder beabsichtigte auf die linke Spur zu fahren. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß er bei dem Überholvorgang gegen das Heck eines Aufliegers einer Sattelzugmaschine. Der 41-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in ein Krankenhaus. Der 59-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Dortmund blieb unverletzt.

Einsatzkräfte leiteten den Verkehr für die Dauer der Unfallaufnahme über den Parkplatz Mühlhauser Tal ab. Schätzungsweise entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro. Die maximale Staulänge betrug in etwa vier Kilometer.

