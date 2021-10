Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Lebensrettung am Bahnhof Kufstein: Mann stürzt ins Gleis - Bundespolizisten setzen eigenes Leben aufs Spiel

Bild-Infos

Download

Kufstein (ots)

Am Bahnhof in Kufstein haben zwei Rosenheimer Bundespolizisten unter Inkaufnahme einer erheblichen Selbstgefährdung einem 43-Jährigen das Leben gerettet. Ein österreichischer Staatsangehöriger torkelte am späten Mittwochvormittag (29. September) am Bahnsteig entlang und stürzte ins Gleis. Der Mann konnte sich offenbar nicht mehr selbst helfen. Da ein Zug auf dem betreffenden Gleis einfuhr, reagierten die beiden Beamten blitzschnell.

Unvermittelt sprangen die Bundespolizisten ins Gleis und zogen den verletzten Österreicher rechtzeitig aus dem Gleisbett. Nur wenige Sekunden später erreichte der Eurocity planmäßig den Bahnhof Kufstein. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leisteten die Beamten Erste Hilfe und versorgten den verwirrt und orientierungslos wirkenden Mann. Er hatte eine Verletzung an der Hand davongetragen und musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell