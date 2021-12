Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei stoppt Raser - Auto, Führerschein und Handy weg!

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1393

Die Polizei hat in der Nacht zu heute (22.12.) in der Dortmunder Innenstadt erneut einen Raser gestoppt - Auto, Führerschein und Handy sind vorerst weg.

Am Königswall waren die Polizisten in einem zivilen Fahrzeug auf den Raser (21 Jahre aus Breckerfeld) aufmerksam geworden. Er umfuhr vor dem Hauptbahnhof gegen 1 Uhr eine rote Ampel, indem er die Fahrspur zu den Taxiparkplätzen nutzte. Als er gerade die Polizeibeamten mit augenscheinlich hoher Geschwindigkeit - bei eigentlich zugelassenen 30 km/h - überholte, stieß er fast mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der 21-Jährige missachtete kurz darauf eine weitere rote Ampel und bog verbotswidrig über die Linksabbiegerspur nach rechts in die Brinkhoffstraße ein.

Hier beschleunigte der Raser offenbar auf circa 100 km/h innerorts, bis er erneut über eine rote Ampel an der "Grüne Straße" fuhr. Kurz darauf konnten die Polizeibeamten den Fahrer aus Breckenfeld sowie seinen 21-jährigen Beifahrer aus Dortmund stoppen.

Die beiden Handys der jungen Männer wurden sichergestellt, außerdem auch der Opel Omega sowie der Führerschein des Breckenfelders. Die Ermittlungen zum Verkehrsstrafverfahren dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell