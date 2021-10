Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Unfälle unter Alkoholeinfluss - #polsiwi

Kreuztal/Siegen (ots)

Am Wochenende haben sich gleich zwei Unfälle ereignet, bei denen die Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss standen.

Am Sonntagnachmittag (03.10.2021) ist ein 42-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Ostheldener Straße in Kreuztal-Osthelden schwer verletzt worden.

Der Mann war mit seinem PKW aus Wenden kommend in Richtung Kreuztal unterwegs. In einer scharfen Linkskurve verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte frontal gegen einen Baum. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Polizeibeamten einen starken Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Der 42-Jährige kam schwer verletzt ins Krankenhaus; sein Beifahrer blieb unverletzt. Der PKW wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Am Sonntagabend hat sich in der Stahlwerkstraße in Siegen-Geisweid ein weiterer Unfall ereignet. Ein 26-Jähriger war in Richtung Geisweid unterwegs. Gleichzeitig bog ein 24-Jähriger vom Parkplatz unter der HTS auf die Stahlwerkstraße in Richtung Weidenau ein. Nach ersten Ermittlungen übersah der 26-Jährige den bereits laufenden Abbiegevorgang und prallte in den Audi des 24-Jährigen.

Ein Atemalkoholtest ergab beim Unfallverursacher einen Wert von 1 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

