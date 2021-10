Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brachen in Kiosk ein - #polsiwi

Siegen (ots)

Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in einen Kiosk an der Sandstraße eingebrochen. Zwischen Freitagabend (01.10.2021) und Sonntagmittag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Ladenlokal.

Nachdem sie mehrere Schränke im Gebäude durchwühlt haben, verließen sie den Kiosk wieder. Hinweise zur Tatbeute liegen aktuell noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Siegen bittet um Hinweise zur Tat unter der 0271/7099-0.

