POL-UL: (GP) Geislingen - Unfallverursacher fährt weg

Etwa 2.500 Euro Schaden entstand am Montag bei einem Unfall in Geislingen.

Gegen 10.30 Uhr parkte der Audi auf einem Parkplatz in der Lange Gasse. Beim Ausparken stieß ein 76-Jähriger mit seinem VW gegen den Audi. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr er weg. Zeugen hatten den Unfall beobachtet und informierten die Polizei. Die hatte den Unfallverursacher schnell ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen. Der hatte den Unfall angeblich nicht bemerkt. An den beiden Autos entstand ein Schaden von etwa 2.500 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

