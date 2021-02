Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Erstmeldung: Tiefgarage mit Wasser vollgelaufen - Feuerwehr wird über mehrere Stunden 10.000.000 Liter Wasser aus dem Gebäude pumpen

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 16. Februar 2021, 10.48 Uhr, Georg-Glock-Straße, Golzheim

Das unterste Stockwerk einer zweigeschossige Tiefgarage eines Bürogebäudes war durch einen Defekt an einer Wasserleitung mit rund 10.000.000 Litern Wasser vollgelaufen. Mitarbeitende der Netzgesellschaft Düsseldorf trennten die Wasser-, Strom- und Gaszufuhr zum Gebäude ab. Erst danach konnten rund 30 Feuerwehrleute damit beginnen, mehrere Hochleistungspumpen in Betrieb zu nehmen. Der Einsatz wird bis in die späten Abendstunden andauern.

Über die Notrufnummer 112 meldet sich ein Mann bei der Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf und berichtet, dass die Tiefgarage eines Bürohochhauses in Golzheim mit Wasser vollgelaufen ist. Aufgrund der Meldung entsendete der Leitstellendisponent ein Löschfahrzeug und einen Führungsdienst von der Münsterstraße zur Einsatzstelle.

Vor Ort bestätigte sich die Meldung. Das zweite Untergeschoss einer zweigeschossigen Tiefgarage eines leer stehenden Bürohochhauses war komplett mit Wasser vollgelaufen. Der Wasserspiegel stieg beim Eintreffen der Feuerwehr weiter, sodass eine Trafostation drohte, überflutet zu werden. Die ebenfalls hinzugezogenen Fachleute der Netzgesellschaft Düsseldorf konnten die Wasserzufuhr stoppen und trennten gleichzeitig die Strom- und Gaszufuhr zum aktuell leer stehenden Gebäude.

Nach ersten Berechnungen der Feuerwehr vor Ort befinden sich rund 10.000.000 Liter Wasser in der Tiefgarage und den dazugehörigen Kellerräumen. Um die großen Mengen Wasser heraus zu befördern werden wurden weitere Feuerwehrkräfte nachgefordert, die im Moment mehrere Hochleistungspumpen installieren. In Absprache mit Mitarbeitenden der Stadtentwässerungsbetriebe sollen dann bis 20.000 Liter Wasser pro Minute aus der Tiefgarage in das Kanalnetz gepumpt werden. Der Einsatz wird bis in die späten Abend- und Nachtstunden andauern.

Da die Tiefgarage und das Gebäude derzeit nicht genutzt werden, sind keine Fahrzeuge in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Feuerwehr Düsseldorf befindet sich aktuell mit rund 30 Einsatzkräften der Standorte Münsterstraße, Posener Straße, der Freiwilligen Feuerwehr Kaiserswerth und dem Technik- und Kommunikationszug der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz.

Eine abschließende Meldung erfolgt nach Beendigung des Feuerwehreinsatzes vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell