Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannter Dieb dringt in Wohnung ein +++

Oldenburg (ots)

Am späten Dienstagnachmittag kam es in einer Wohnung am Schulweg zu einem Diebstahl.

Ein 37-Jähriger aus dem Schulweg schilderte der Polizei, dass er sich mit seiner Lebensgefährtin am Nachmittag im Garten seiner Wohnung aufgehalten hatte. Gegen 17.45 Uhr sei ihm ein Jugendlicher aufgefallen, der sich in seiner Wohnung in der Nähe der offen stehenden Wohnungstür aufhielt. Als der Oldenburger den Unbekannten ansprach, sei dieser davongerannt. Der 37-Jährige stellte dann fest, dass aus mehreren Räumen sein Mobiltelefon, eine Geldbörse mit Bargeld und ein Schlüsselbund entwendet worden waren.

Bei dem unbekannten Dieb soll es sich um einen etwa 15-jährigen Jugendlichen mit dunkler Hose und schwarzer Steppjacke gehandelt haben. Er war nach Zeugenangaben 1,60 bis 165 Meter groß und hatte schwarze, kurze Haare.

Die Polizei sucht für die weiteren Ermittlungen noch Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengenommen. (216336)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell