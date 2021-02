Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Apen-Godensholt; Büroeinbruch ++

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Dienstag haben bislang unbekannte Täter einen Einbruch in die Büroräume eines Autohandels in Apen/Godensholt, Edewechter Straße, verübt. Nachdem ein Bürofenster eingeschlagen worden war, wurde das Büro betreten und durchsucht. Bargeld oder sonstige Wertgegenstände waren nicht vorhanden. Der/ die Täter nahm(en) zwei PKW-Schlüssel an sich und versuchte(n) damit, auf dem Verkaufsgelände abgestellte PKW zu öffnen. Die misslang. Der/ die Täter blieb(en) ohne Beute. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/833-115) zu melden.

