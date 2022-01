Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.01.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Landkreis Heilbronn (ots)

Leingarten: Frontalzusammenstoß mit glimpflichem Ausgang

Am Dienstagabend, um 18.55 Uhr, ereignete sich auf der B293 zwischen den Einmündungen Heilbronner Straße und Liebstraße ein Frontalzusammenstoß, bei welchem zum Glück nach jetzigem Kenntnisstand keine Personen schwer verletzt wurden. Der 48-jährige Fahrer eines VW befuhr die B293 in Richtung Heilbronn. Aus noch ungeklärter Ursache kam er hierbei nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommendes Fahrzeug konnte noch ausweichen. Die dahinterfahrende 36-jährige Fahrerin eines BMW konnte nicht mehr ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß, aufgrund dessen die B293 komplett blockiert war. Beide Insassen, welche sich alleine im Fahrzeug befanden, wurden nach jetzigem Kenntnisstand lediglich leichter verletzt. Die Straße musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge für 90 Minuten voll gesperrt werden. Aktuell ist die Bundesstraße nur teilweise befahrbar, da an der Unfallstelle ein Nassreinigungsgerät zum Einsatz kommt. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 24 Mann, der Rettungsdienst mit 2 Rettungswagen, 1 Notarzt mit Notarztwagen vor Ort. Über die Höhe des Sachschadens kann im Moment noch keine Aussage gemacht werden.

