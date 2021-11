Polizei Dortmund

POL-DO: Nachbarn stellen mutmaßliche Wohnungseinbrecherin - Festnahme

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1221

In einem Mehrfamilienhaus am Alten Mühlenweg haben Nachbarn am Mittwoch (10. November) eine mutmaßliche Wohnungseinbrecherin festgehalten. Es erfolgte die Festnahme durch Beamte der Polizei Dortmund.

Gegen 14 Uhr war ein Bewohner des Mehrfamilienhauses durch Geräusche im Hausflur auf die Tat aufmerksam geworden. Durch den Türspion sah er, dass zwei unbekannte Personen in die Nachbarwohnung eindrangen. Sofort verließ er seine Wohnung und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete eine unbekannte Frau durch den Hausflur. Eine weitere junge Frau konnte der Mann von der Flucht abhalten und festhalten. Ein weiterer Nachbar kam zur Hilfe und die Zeugen riefen die Polizei.

Noch bevor die Beamten eintrafen, wurde ein Polizist auf die Geräusche aufmerksam, der zufällig an dem Haus vorbeikam. Er eilte den beiden Zeugen zur Hilfe. Die eintreffenden Beamten nahmen die 13-Jährige fest und brachten sie zur nächstgelegenen Wache.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde sie an das Jugendamt übergeben. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Tageswohnungseinbruchs. Die Ermittlungen zur zweiten Täterin dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell