FW Pforzheim: Wohnhaus nach Verkehrsunfall beschädigt

Durch einen Verkehrsunfall, bei dem ein PKW alleine beteiligt war, wurde am Samstagmittag gegen 13:30 Uhr eine Außenmauer eines Wohnhauses in Büchenbronn beschädigt. Der Fahrer wurde durch den Unfall verletzt und musste durch den Rettungsdienst versorgt werden. Nach der Beurteilung des Gebäudeschadens durch einen Statiker wurden durch die Feuerwehr Pforzheim Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude durchgeführt. An der Einsatzstelle waren 17 Feuerwehrangehörige der Berufsfeuerwehr sowie der Abteilung Dillweißenstein der Freiwilligen Feuerwehr mit insgesamt 5 Fahrzeugen sowie die Polizei und der Rettungsdienst. Die Fahrbahn musste durch eine Fachfirma gereinigt werden. Zur Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden.

