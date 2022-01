Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.01.2022

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Unfallflucht

Am Dienstag, zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Carl-Benz-Straße, auf dem Obi-Parkplatz geparkten weißen VW-Multivan. Vermutlich stieß der Verursacher beim Ein- oder Ausparken gegen das Fahrzeug und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. An dem VW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Buchen unter 06281-9040.

Seckach-Großeicholzheim: Diebstahl aus Garage

Bislang unbekannte Täter entwendeten, zwischen dem 24.12.2021 und dem 05.01.2022, im Bildweg aus einer unverschlossenen Garage acht Kompletträder im Wert von ca. 600 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen erbittet das Polizeirevier Buchen unter 06281-9040.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Gasentwicklung in Wohnung

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 05.00 Uhr zu einem Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst in einem Mehrfamilienhaus in der Bad Mergentheimer Kapuzinerstraße. Ein 31-jähriger Mann verständigte die Rettungsleitstelle, nachdem er seine Ehefrau im Badezimmer aufgefunden hatte. Diese lag bewusstlos auf dem Boden. Der hinzugerufene Rettungsdienst stellte fest, dass es offensichtlich in der Wohnung zu einer Gasentwicklung kam. Die restlichen acht Bewohner des Hauses mussten deshalb für die Dauer der Einsatzmaßnahmen das Gebäude verlassen. Das Mehrfamilienhaus wurde durch die Feuerwehr überprüft. Grund der Gasentwicklung war vermutlich erhitzte Kohle in einem elektrischen Shisha-Kohleanzünder in der Dachgeschosswohnung des 31-jährigen. Der Mann, seine 26-jährige Ehefrau sowie das 2-jährige Kind, wurden mit Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung in ein Krankenhaus verbracht. Die Frau war beim Eintreffen der Rettungsdienste zwischenzeitlich wieder bei Bewusstsein. Die restlichen Bewohner blieben unverletzt und konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Neben der Polizei und Rettungsdienst war die Feuerwehr mit 2 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen zum genauen Hergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell