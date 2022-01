Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Zusammenstoß nach Rotlichtmissachtung

Eine 50-jährige Mitsubishi-Fahrerin missachtete am 06.01.2022, um 13:50 Uhr, das Rotlicht an der Kreuzung Fügerstraße / Edisonstraße und kollidierte hierdurch mit einem Nissan, der von einem 18-jährgen gelenkt wurde und die Anlage ordnungsgemäß bei Grünlicht passierte. Die ersten Meldungen, nach denen durch den Unfall mehrere Kinder verletzt wurden, bewahrheiteten sich nicht. Lediglich eine der Beteiligten klagte über Schmerzen bei den Rettungskräften. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro.

