Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Geschädigter gesucht

Bocholt (ots)

Am Montagmorgen befuhr ein Autofahrer die Schwanenstraße aus Richtung Lowick kommend in Richtung Westring. Kurz hinter der Einmündung Kurfürstenstraße berührte er mit seinem rechten Außenspiegel vermutlich den linken Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs. Er fuhr zunächst weiter, meldete den Unfall dann aber der Polizei. An der Unfallstelle konnte kein beschädigtes Fahrzeug aufgefunden werden. Der oder die Geschädigte wird gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu melden.

