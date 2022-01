Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Zeuge hält flüchtenden Täter fest

Rhede (ots)

Geräusche machten Zeugen in der Nacht zum Montag gegen 00:30 Uhr auf einen Jugendlichen aufmerksam, der einen Motorroller auf der Burloer Straße gestohlen und zunächst bis zur Ecke Dorbröker geschoben hatte. Dort versuchte er den Motorroller kurzzuschließen und beschädigte diesen dabei. Als die Beamten am Tatort eintrafen, flüchtete der Täter. Ein Zeuge wurde auf den Flüchtenden aufmerksam und hielt diesen fest. Die Beamten brachten den geständigen Jugendlichen zurück in seine Wohneinrichtung. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

