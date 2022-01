Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Rettungswagen in Unfall verwickelt

Heek (ots)

Vier Leichtverletzte, ein beschädigtes Auto sowie ein beschädigter Rettungswagen sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen in Heek. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wollte gegen 00.55 Uhr von der Straße Kirchplatz auf die Ludgeristraße abbiegen, um in Richtung Legden weiterzufahren. Dabei übersah er den Wagen einer 53 Jahre alten Gronauerin. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge. Die 53-Jährige und ihre drei Mitfahrenden im Alter zwischen 54 und 58 Jahren, alle aus Gronau, erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte drei Personen direkt in ein Krankenhaus. Die vierte Meldung über eine Verletzung erreichte die Polizei am Montagmorgen. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 11.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer des Rettungswagens befand nicht auf einer Einsatzfahrt.

