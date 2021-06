Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Sachbeschädigung in Unterführung

Limburgerhof (ots)

Limburgerhof Am 13.06.2021 gegen 00:10 Uhr wurde die Deckenbeleuchtung der Unterführung Carl-Bosch-Straße / Pommernring in Limburgerhof durch bislang unbekannte Personen beschädigt. Durch einen Zeugen konnte mitgeteilt werden, dass die Unterführung kurz nach der Tat durch eine Personengruppe verlassen wurde. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Zeugen, die Angaben zur Tat oder Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

