Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Seitenscheiben an zwei Pkw eingeschlagen und Koffer entwendet (Zeugenaufruf)

Bad Münder (ots)

Am gestrigen Sonntagabend wurden am IG BCE Wilhelm-Gefeller Bildungs- und Tagungszentrum an der Deisterallee oberhalb der Kliniken in zwei Fahrzeuge eingebrochen. Dazu zerstörten der oder die unbekannten Täter die Seitenscheiben.

Aus den Fahrzeugen, die zu anreisenden Tagungsteilnehmern gehörten, wurden u. a. Koffer/Trolleys mit teuren Schulungsgerätschaften entwendet. Der Gesamtschaden wird auf fast 10.000 Euro geschätzt.

Der Tatzeitraum kann auf wenige Minuten zwischen 17:45 und 17:53 Uhr eingegrenzt werden.

Möglicherweise wurden die Taten beobachtet. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Bad Münder unter der Tel. 05042/9331-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell