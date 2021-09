Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Wieder Pedelec-Training für Senioren

Wiederholung der gemeinsamen Aktion der Polizei Holzminden und der Verkehrswacht "Weser-Solling" Holzminden e.V.

Holzminden/Boffzen (ots)

Bereits im Juli und August nutzten viele Senioren das Angebot, mehr Sicherheit im Umgang mit ihrem Pedelec zu gewinnen. An insgesamt vier Terminen wurden in Anlehnung an das Bundesprogramm der Deutschen Verkehrswacht "FahrRad...aber sicher!" die Trainings im Rahmen eines theoretischen und praktischen Teils angeboten. Hintergrund für diese Aktion der Polizei Holzminden und der örtlichen Verkehrswacht ist die deutlich höhere Unfallgefahr bei der Nutzung eines Pedelecs als bei einem normalen Fahrrad. Im Kreis Holzminden kam es im vergangenen Jahr zu insgesamt 11 derartigen Verkehrsunfällen, sieben davon mit leichtverletzter, zwei mit schwerverletzter Person, ein Unfall endete sogar tödlich. Auch im Kreis Höxter verunglücken immer mehr Pedelec-Fahrer. Insbesondere der Personenkreis der Senioren hat dieses Fahrzeug zunehmend für sich entdeckt. Es ist jedoch immer wieder eine gewisse Unsicherheit beim Führen der Pedelecs festzustellen. Mögliche Geschwindigkeiten werden schnell unterschätzt, so kommt es im schlimmsten Fall zu einem Unfall. Zielgruppe für die neuen Pedelec-Trainings sind unter den Senioren speziell Einsteiger, die relativ neu mit dem Pedelec unterwegs sind.

Folgende Termine werden angeboten:

Boffzen: 18.09.2021

Holzminden: 09.10.2021

Das Training erfolgt jeweils in der Zeit von 09.00 bis 14.00 Uhr. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmeldungen für das Training in Boffzen sind bis zum 15.09.2021 möglich. Teilnehmer für das Training in Holzminden melden sich bitte bis zum 06.10.2021 an.

Interessierte melden sich bitte bei POK Jens-Peter Meffert unter 05531/958-222 oder 0151/61461259 oder per Email unter jens.meffert@polizei.niedersachsen.de.

