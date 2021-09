Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugenaufruf

Bad Pyrmont (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Holzhausen, in der Straße Am Bruche, zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw durch Zerkratzen des Fahrzeuglacks gekommen. Dadurch ist an den Pkw zum Teil ein hoher vierstelliger Schaden entstanden. Die Ermittlungen haben bisher keinen Hinweis auf einen Tatverdächtigen gegeben, da die Fahrzeuge offensichtlich wahllos ausgewählt worden sind. Die Polizei bittet daher um Hinweise, falls Anwohner oder Spaziergänger irgendwelche Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Zeugen können sich beim Polizeikommissariat Bad Pyrmont, Tel.: 05281/94060 melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell