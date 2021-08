Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Verkehrsunfallflucht in Hameln - Wer hat den Zettel hinterlassen?

Nach ersten Ermittlungen kam es am 29.08.2021, gegen 17:30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall im Friedrich-Maurer-Weg in Hameln. Hierbei wurde ein geparkter weißer Citroen C3 durch einen anderen PKW beschädigt. Der Unfallverursacher verließ anschließend unerlaubt mit seinem PKW die Unfallstelle. Durch einen Zeugen wurde dieser Vorfall augenscheinlich beobachtet, da die Halterin des beschädigten Citroen am nächsten Tag einen Zettel mit einer kurzen Beschreibung des Unfallhergangs und dem mutmaßlichen Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeugs an der Windschutzscheibe ihres PKW aufgefunden habe. Am Citroen können Kratzer im Lack festgestellt werden. Der Schaden wird vorläufig auf ca. 500,00 EUR geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Die Polizei bittet nun den Zeugen, der den Hinweiszettel am Citroen hinterlassen hat, sich bei der Polizei Hameln unter 05151/933-222 zu melden.

