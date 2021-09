Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Mehrere Brände in der Innenstadt; Tatverdächtige Person festgenommen

Holzminden (ots)

In dieser Woche kam es insgesamt zu vier Bränden bzw. Sachbeschädigungen durch Feuer in der Bahnhofstraße und Fürstenberger Straße (Presse berichtete bereits). Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen nach dem zuletzt gemeldeten Feuer in der Nacht zum 02.09.2021 konnte eine tatverdächtige Person festgestellt und dem Polizeigewahrsam zugeführt werden. Die Person ist der Polizei hinlänglich bekannt. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

