Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbruch in Discounter misslingt

Vreden (ots)

Eine eingeschlagene Scheibe sowie Hebelspuren zeugen von einem Einbruchsversuch in einen Vredenener Discounter. Unbekannte hatten versucht, in das Gebäude an der Ottensteiner Straße zu gelangen - es gelang nicht. Zu dem Geschehen kam es zwischen Samstag, 21.10 Uhr, und Montag, 11.30 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Ahaus: Tel. (02561) 9260.

