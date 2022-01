Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze - Brandstiftung

Mercedes Vito brannte aus

Weeze (ots)

Am Samstag (22. Januar 2022) gegen 15.00 Uhr bemerkte ein Zeuge an der Kevelaerer Straße den Brand eines dort geparkten Mercedes Vito. Über die Mitarbeiterin einer nahe gelegenen Tankstelle wurden die Rettungskräfte über den Brand informiert. Die freiwillige Feuerwehr Weeze löschte das brennende Fahrzeug. Später gab der Zeuge der Polizei gegenüber an, er habe eine Person neben der Fahrertür des Vito gesehen, die kurze Zeit danach in Richtung Willy-Brandt-Ring weggerannt sei. Es sei ein junger Mann gewesen, der etwa 170 - 180 cm groß und mit einer dunklen Kapuzenjacke mit Fellkragen und einer dunklen Hose bekleidet war. Weitere Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell