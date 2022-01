Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Diebstahl aus Kfz

Rucksack entwendet

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Sonntag (23. Januar 2022) zwischen 11:20 und 12:50 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines braunen BMW X5 ein, der auf dem Parkplatz eines Seebads an der Straße Alter Venloer Weg abgestellt war. Sie entwendeten einen Rucksack samt enthaltener Geldbörse aus dem Wagen. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen in dem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

