Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Wohnhaus

Bargeld und Schmuck erbeutet

Geldern-Veert (ots)

Zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag (23. Januar 2022), 14:45 Uhr, sind unbekannte Täter in eine Doppelhaushälfte an der Straße Am Heytgraben eingedrungen. Sie hebelten zunächst eine Tür zur Garage und dann die Verbindungstür zum Haus auf. Anschließend durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Mit dem Diebesgut flüchteten sie durch die Terrassentür des Hauses in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell