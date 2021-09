Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV vom 17. - 19.09.2021

Wilhelmshaven (ots)

Landesweiter Joint Action Day "Proaktive Kontrollaktion Autoposer" - Großkontrolle in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland An diesem Wochenende fand unter Koordination des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen ein landesweiter Joint Action Day "Proaktive Kontrollaktion Autoposer" statt. Immer wieder leidet die Verkehrssicherheit unter dem Verhalten der sogenannten "Autoposer". Gemeint sind die Verkehrsteilnehmer, die sich grob verkehrswidrig und vorsätzlich über Regeln hinwegsetzen, um den Straßenverkehr mit ihren überwiegend hochmotorisierten Fahrzeugen als Bühne zu nutzen. Hinzu kommt die Feststellung, dass es sich bei "Autoposern" häufig um Akteure aus dem kriminellen Milieu und aus kriminellen Clanstrukturen handelt. Auch in der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland fand in diesem Kontext in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Zusammenarbeit mit dem Zoll eine Großkontrolle statt. Es wurden ca. 100 Fahrzeuge kontrolliert. Die Polizei leitete insgesamt 14 Verkehrsordnungswidrigkeiten, 1 Ordnungswidrigkeit wegen des Verstoßes gegen das WaffG, sowie 2 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Räuberischer Diebstahl Am Freitagmittag kam es in der Markstraße zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft. Der männliche Täter zog sich dabei in der Umkleidekabine eine Hose des Geschäftes unter seine eigene Hose und wollte damit gehen. Als zwei weibliche Angestellte versuchten ihn daran zu hindern, stieß er beide gewaltsam weg und flüchtete. Eine Fahndung verlief erfolglos. Am Samstagvormittag konnte der Täter dann aufgrund eines Hinweises einer aufmerksamen Zeugin im Innenstadtbereich durch die Polizei aufgegriffen werden. Zu diesem Zeitpunkt trug der 30-jährige Mann die am Vortag gestohlene Hose aus dem Geschäft. Nach Durchführung aller Maßnahmen kam er zunächst wieder auf freien Fuß. Körperverletzung/Widerstand gegen Polizeibeamte Am Freitagabend kam es in der Ebertstraße zu einem Streit zwischen einem Pärchen im Alter von 41 und 44 Jahren sowie einem 39-jährigen Mann. Der Mann schlug dabei eines der Opfer und warf auf das andere ein Fahrrad. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Dem Täter wurde durch die Polizei nach der Sachverhaltsaufnahme ein Platzverweis erteilt. Diesem kam er nicht nach und wurde daher dem Polizeigewahrsam zugeführt. Dagegen leistete er Widerstand. Dabei wurde einer der Beamten leicht verletzt. Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer Am Samstagmorgen kam es in der Knorrstraße zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem überholenden Motorrad. Beim Überholen kam es zum Zusammenstoß und der 52-jährige Motorradfahrer stürzte mitsamt seiner Maschine zu Boden. Er wurde dabei schwer, jedoch zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt; er erlitt Knochenbrüche. Da zudem der Verdacht bestand, dass er unter Medikamenteneinfluss stand, wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der 55-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Verkehrsunfall mit betrunkenem Radfahrer Am Samstagabend missachtete ein 31-jähriger Radfahrer in der Schulstraße die Vorfahrt einer 28-jährigen Autofahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Radfahrer leicht. Es wurde festgestellt, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Eine Blutprobe wurde durchgeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell