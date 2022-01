Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Einbruch in Einfamilienhaus

Geldern-Veert (ots)

Am Samstag 22.01.2022 in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr, gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Terrassentür in ein freistehendes Einfamilienhaus an der Straße Am Stickeshof. Im Haus wurden sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend flüchteteten die Täter in unbekannte Richtung. Ob neben Bargeld noch andere Gegenstände entwendet wurden, muss noch ermittelt werden. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Polizei in Geldern unter Telefon 02831-1250

